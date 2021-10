Kenti Robles: 'No he tenido tiempo de disfrutar mis logros'

Jugar en el Real Madrid, haber sido nombrada la mejor jugadora latinoamericana, y además tener cuatro Copas de la Reina (con el Barcelona y Atlético de Madrid) y seis títulos de liga (también con Barcelona y Real Madrid), son algunos logros de Kenti Robles en Europa; sin embargo, es la misma defensa quién deja a la opinión pública decidir si es o no, la mejor jugadora mexicana de la actualidad.

"No sé, eso lo tienen que decidir ustedes. Quien decide es la prensa, las organizaciones que otorgan los premios, yo simplemente seguiré trabajando día a día en mi club y en la Selección.

"Si soy sincera no tengo mucho tiempo para saborear lo que estoy consiguiendo porque cuando ya acabé algo viene lo siguiente y voy por ello, ni he tenido tiempo para poder disfrutar y ser consciente de lo que he conseguido", dijo a RÉCORD.



La zaguera recalcó el orgullo que le causa ser mexicana y así lo expresa a cada momento en la liga española. Además de que reiteró que no piensa en su futuro, pues sólo quiere disfrutar lo que está viviendo.

"Con todo lo que ha pasado últimamente (la pandemia) me ha enseñado que no puedo mirar al futuro ahora estoy pensando en este sábado.

"Agradezco a toda la gente que me manda mensajes de apoyo y animo y sí, siempre que consigo algo además de pensar en mi familia siempre menciono que soy orgullosamente mexicana", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KENTI ROBLES PREVIO A JUEGO ANTE ARGENTINA: 'REPRESENTAREMOS EL ESCUDO COMO SE MERECE'