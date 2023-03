La Selección Mexicana que asistió al Mundial de Qatar pudo tener mejor preparación y así lo explicó Luis Flores, delantero del Tricolor en la Copa del Mundo de 1986, donde se alcanzó el famoso quinto partido, y que a decir del exjugador fue por el trabajo que se hizo y la unión entre la familia del futbol mexicano, lo cual hoy no existe.

"En el Mundial del 86 se pusieron de acuerdo los dueños y los directivos, y nos dieron seis meses antes que la Selección estuvo junta preparándose para el Mundial, y que en la época de pandemia no se les ocurrió hacer lo mismo para tener una mejor Selección, pero no. Porque ahora hay que negociar con el directivo cuántos jugadores te puedo pedir, como entrenador no es libre de pedir, y está predominando el negocio", dijo a RÉCORD.

Asimismo, el canterano de Pumas reconoció que para él la Selección Mexicana no iba a dar mayores satisfacciones en Qatar, ya que para él se prefiere dar oportunidades a jugadores extranjeros y no nacionales.

"En este Mundial de la Selección no esperaba absolutamente nada. A nivel nacional tenemos otro problema, que no hay jugadores porque esto es un negocio y a los dueños de los clubes les es más negocio traer gente de fuera que formar y darle oportunidad a un mexicano, y cuando se quiere armar una selección no tienes jugadores, para mí no es un tema de entrenador, es un tema de estructura", expresó.

