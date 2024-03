Miguel Herrera afirma que sí habrá cambios en el futbol mexicano con la 'Bomba' Rodríguez

Miguel Herrera aseguró confiar en que habrá cambios en el futbol mexicano con Juan Carlos Rodríguez al frente de la Federación Mexicana de Futbol, ya que considera que "vienen cosas buenas" gracias a las modificaciones estructurales que ha hecho.

"Yo creo que sí (habrá cambios). Juan Carlos está haciendo un cambio estructural en el futbol mexicano para tratar de que lleguen esos momentos que todos querían ver donde todos los dueños participen. Hay que esperar a que trabaje. Vienen cosas muy buenas, pero en la cancha eso no tiene nada que ver, la cancha es otra cosa", explicó en entrevista en RÉCORD+.

Además, el entrenador de Xolos habló sobre la actualidad el plantel mexicano e indicó que él cree que los jugadores no muestran su mejor versión debido a un tema de mentalidad y no de capacidad, por lo que espera que no sean los nuevos "Ratones Verdes", mote con el que se llamó a los futbolistas del Tri en la década de los 70 debido a los malos resultados.

"Yo espero que no (sean los nuevos Ratones Verdes). Son jugadores (Érick Sánchez, César Montes, Jorge Sánchez) que tienen cosas diferentes, que pueden mostrar cosas diferentes. Yo veo al 'Chiquito' en la liga y atraviesa un gran momento; hay que ver por qué no tiene la misma confianza en la selección que en su club. Ese detalle puede ser importante.

"Es de lo que hablamos de la mentalidad. Si un equipo sale con esa mentalidad, por qué no hacer lo mismo nosotros. Lo de los Ratones Verdes no pasa por capacidad, es cuestión de mentalidad", señaló.

