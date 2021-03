Mónica Vergara: 'Empoderar a la mujer, el mensaje de la FMF'

El empoderamiento de la mujer es algo en lo que la Federación Mexicana de Futbol está trabajando de manera intensa, e incluso se ha convertido en una de sus prioridades, así lo aseguró a RÉCORD, Mónica Vergara, entrenadora de la Selección Mexicana Femenil, quien se dijo orgullosa y dispuesta a demostrar la capacidad que tienen las mujeres en el futbol.

“Estoy muy orgullosa porque la Federación está dando un mensaje de cambio, de empoderar a la mujer, a través del futbol femenil ayudar a permear a nuestra sociedad porque la equidad de género es un tema importante. El empoderamiento de la mujer le importa mucho a la Federación y lo impulsa.

“El futbol femenil ha logrado que se cambie la historia de este país. Se trata de dejar algo mejor siempre, el lugar, la época, las personas. Nos tenemos que convertir en ejemplos a seguir, las jugadoras tienen que inspirar porque pueden generar cambios en las futuras generaciones”, expresó la técnica del Tri Mayor Femenil.

Asimismo, Ana Galindo, entrenadora del equipo femenil mexicano Sub 17, reiteró que la capacidad no es un asunto de hombres y mujeres, y poco a poco se está demostrando; una prueba de ello es que hoy las selecciones femeniles están siendo dirigidas por mujeres.

“Una mujer puede ser un modelo a seguir. El futbol femenil puede ser dirigido no sólo por género sino porque tienen la capacidad, es porque también han estudiado y trabajado, estamos por capacidad y no por género.

“Queremos dejar huella, queremos marcar época, no sólo este pequeño momento, queremos que se diga que es el primer momento que hubo mujeres, pero además trascendieron, eso nos llena de motivación”, dijo.

Finalmente, la histórica Maribel Domínguez y ahora entrenadora de la Selección Femenil Sub 20, dijo que: “Este es el momento indicado, donde se ha dado la oportunidad de realizar un gran sueño, pero que se convierte en una gran responsabilidad porque no es sólo entregar resultados sino concientizar a las chicas no sólo en Selección”.