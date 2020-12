Nacho Ambriz: 'Si me interesa dirigir la Selección Mexicana, pero hoy no'

Ignacio Ambriz, actual técnico del León y recientemente campeón del futbol mexicano, habló sobre su deseo de dirigir a la Selección Mexicana y su futuro como estratega del cuadro esmeralda.

“Si me interesa mi Selección, si me interesa. Hoy no porque hay un gran entrenador que está haciendo muy bien las cosas”, opinó Ambriz sobre la posibilidad de dirigir al Tri para Fox Sports.

“Creo que ustedes (los medios) marcan mucho la pauta. También es cierto que el trofeo es el que ya se graduó, el que ya cumplió, pero esto yo lo baso en el trabajo y a la pasión que le tengo al futbol.

“Si esto me va a ayudar a estar en la elite de los entrenadores que me puede abrir puertas todo será bienvenido”, comentó Ambriz sobre lo que significa ganar un título en su carrera como entrenador.

Hablando sobre si seguirá siendo estratega del León una vez que termine su contrato Ambriz no entró en detalles. “Los contratos los arreglas muy rápido. Yo lo que quiero es que mantengamos la base (hablando del plantel de León)”, concluyó Ambriz.