Oswaldo Sánchez: 'Acevedo tiene proyección para ser titular el próximo Mundial'

Definir la convocatoria de arqueros para la Copa del Mundo de Qatar 2022 es una tarea que puede resultar complicada para Gerardo Martino, así lo consideró el exportero Oswaldo Sánchez, quien defendió el arco nacional en tres justas mundialistas y puso a Carlos Acevedo como una opción.

Acevedo es uno de los elementos que han sido más aclamados para estar en la lista definitiva del ‘Tata’, y desde la perspectiva de Sánchez, el cancerbero de Santos Laguna ha tenido méritos y las condiciones para ganarse un lugar.

“Es un problema muy grande que tiene Tata Martino. Creo que Carlos se ha ganado la credibilidad no sólo de la gente de la Comarca, sino de todo el gremio nacional. Es un tipo que no es bajito, no es tan joven. Cuando le ha tocado jugar con su equipo, casi siempre es figura”, declaró en entrevista para RÉCORD.

Oswaldo reconoce el trabajo que otros arqueros han realizado durante el proceso mundialista, lo que es precisamente algo que podría poner en un dilema a Martino. Aunque Rodolfo Cota, ha realizado un proceso, Acevedo aparece como un proyecto a futuro y llevarlo como tercer portero le daría una preparación para la siguiente copa.

“¿Qué es más justo? Que Rodolfo Cota ha estado tres años y siete meses, ha sido tercer portero, una persona que siempre te fue fiel en muchos detalles o de repente esté Carlos Acevedo que tiene proyección para poder ser el portero titular del próximo mundial, porque en este no va a jugar al ser tercer portero”, explicó.

La decisión está en manos del ‘Tata’, y en Acevedo puede encontrar la calidad necesaria para preparar al que podría ser el nuevo heredero que defenderá el escudo nacional: “Creo que es más importante llevar como tercer portero a Acevedo por lo que te puede detonar en un futuro. Lo vas permeando de la experiencia. El siguiente proceso sin duda va a ser de él”, señaló.

