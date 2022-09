Tata Martino agradeció a reportero: 'Demoré cuatro años en que alguien me preguntara algo así'

Gerardo 'Tata' Martino tuvo una de las mejores noches como entrenador de la Selección Mexicana, y es que además de ganar ante una selección sudamericana como Perú, pasó un momento agradable en su conferencia de prensa.

El estratega del Tri agradeció a Antonio de la Torre, reportero del diario Frontera de Tijuana, luego de que le hiciera una pregunta relacionada con la alineación que mandó al terreno de juego.

Al ser cuestionado por la titularidad de Carlos Rodríguez, Luis Chávez y Henry Martín, el argentino dejó en claro la felicidad que le provocó la pregunta, asegurando incluso que hará la rueda de prensa en la ciudad fronteriza.

Qué placer cuando los periodistas hacen las preguntas atinadas. Hasta se ve la felicidad en el protagonista, en este caso Martino. pic.twitter.com/tRNBJUuPbN — rob aboian (@robaboian_) September 25, 2022

"Demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza. Te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. Nada que agregar, hasta te iría a dar un abrazo. La próxima vez me voy a Tijuana a hacer las conferencias" mencionó.

Por último, Martino habló sobre su ausencia en el entrenamiento, donde señaló que siempre será criticado y que al ser a puerta abierta, los fanáticos iban a ver a los futbolistas no a él.

"No pensé que eso tendría que tener debate. A veces respirar es motivo de debate, y respirar lo seguiremos haciendo. El hincha no me quería ver a mí. No digo que no me quieran. Yo firmo camisetas pero después vienen los jugadores y a mí me sacan la vuelta", sentenció.

