Julián Quiñones revela que siempre quiso jugar con México, pero tuits lo delatan

Julián Quiñones se encuentra cerca de cumplir su sueño, pues el atacante ya podrá ser tomado en cuenta por Jaime Lozano para vestir los colores de la Selección Mexicana, ya que el delantero de las Águilas del América cuenta con su naturalización.

Quiñones reveló en entrevista que nunca consideró jugar para Colombia y que ni siquiera leyó la carta que le envió la Federación Colombiana de Futbol hace unos meses.

“En mi corazón siempre lo he sentido, cuando me llega la oportunidad de Colombia yo estaba de vacaciones con mi familia en Colombia, me dice mi representante ‘¿leíste la carta?’, y le dije ‘no, yo no voy a leer la de Colombia’ y la rechazamos", confesó el atacante.

Además, Julián reconoció que ya contaba con la decisión desde hace años, pues reveló que cuando tenía 4 años que estaba acá en México, la gente se ha portado bien, tengo a mi esposa, voy a tener a mi hija.

"México me ha dado todo: paz mental, toda la tranquilidad que algún día soñé y creo que la mejor forma de agradecer a México es representándolo”, externó el delantero del América.

Tuits lo delatan

Tras ser anunciado como próximo jugador de la Selección Mexicana, a través de redes sociales se hicieron virales imágenes de Julián Quiñones con los colores de Colombia, cuando militaba ahí en las inferiores.

"Vive el momento", dice uno de los tuis publicados por el propio Quiñones. "Concentrado en un solo objetivo, vamos mi Colombia", se lee en otro. Aunque cabe resaltar que el naturalizado mexicano ha comenzado a borrar dichos tuits y fotos.

