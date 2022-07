Santi Giménez aseguró que ir al Feyenoord no es impedimento para ser convocado al Tricolor

Cruz Azul no solo fue el trampolín para que Santiago Giménez pudiera emigrar a la Eredivise, sino también gracias a su esfuerzo tuvo la oportunidad de sumar sus primeros minutos con la Selección Mexicana al ser convocado por Gerardo Martino.

Recientemente el 'Bebote' fue el responsable de asumir la responsabilidad del delantero principal con Cruz Azul, quien supo responder de la mejor manera al hacerse presente en el marcador en los últimos partidos que disputó con La Máquina. Sin embargo, al interrumpir su buena racha, el delantero aseguró que emigrar a los Países Bajos no sería impedimento para seguir siendo considerado con el combinado azteca.

"No, al contrario, yo creo que todo depende de todo lo que haga dentro de la cancha ya sea allá (Feyenoord) o aquí (Cruz Azul). Obviamente es riesgoso, cada uno de los partidos es un riesgo, pero yo creo que es una buena manera de poder demostrar que sí puedo", indicó Giménez.

Asimismo, habló sobre los consejos que le dio su padre Christian Giménez, quien no pudo romper con la malaria de títulos con Cruz Azul, ni jugar en Europa y ahora con los logros de su hijo, de una u otra manera el delantero estaría cumpliendo los sueños del 'Chaco'.

"No sé cuántos de aquí sean padres, él siempre me ha dicho que no hay nada más lindo que ver a su hijo crecer y a consejos; lo único que me ha dicho es que no pierda la humildad y que siga siendo el mismo de siempre", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRÍTICA RÉCORD: ¿QUÉ HIZO EL FEYENOORD PARA CONVENCER A CRUZ AZUL DE VENDER A SANTI GIMÉNEZ?