Dani Alves: ¿Por qué utiliza el dorsal ‘33’ con Pumas?

El debut de Dani Alves con los Pumas en la Liga MX se dio esta noche en el juego ante Mazatlán y pudo vivir sus primeros minutos con la casaca universitaria y portando un ‘raro’ dorsal ‘33’.

A pesar de que se especulaba que utilizaría el ‘2’ con el que se convirtió leyenda en Barcelona no fue así y esto se debe porque de un inicio el futbolista brasileño, máximo ganador de títulos en la historia del futbol, quería usar el número ‘70’ para conmemorar los 70 años de la inauguración del Estadio Olímpico Universitario, casa de la UNAM.

Pero por reglamentos de la Liga MX le impidió cumplir ese deseo, pues no se pueden ocupar dorsales tan altos cuando no provienen de cantera. A pesar de que no ha dado la razón real, el significado del ‘33’ en la numerología hace referencia a un líder que intenta transmitir conocimientos, rol que tendrá el brasileño para el cuadro de Andrés Lillini.

Dani Alves debutó con empate ante Mazatlán, en el primer gol en contra él fue quien perdió la marca, pero se recuperó y dio una asistencia en un tiro de esquina para el gol de Nicolás Freire que significó el empate auriazul.

DORSALES QUE HA OCUPADO DANI ALVES

• Bahía: 13

• Sevilla: 6, 8 y 4

• Barcelona: 20, 2, 22, 6 y 8

• Juventus: 23

• PSG: 32 y 13

• Sao Paulo: 10

• Pumas: 33

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUERÉTARO: ADOLFO RÍOS NEGÓ QUE LA BARBARIE VS ATLAS FUERA PLANEADA