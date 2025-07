Santi Giménez resalta el ambiente con el Vasco Aguirre previo al México vs Estados Unidos: “Es como nuestro abuelito”

La Selección Mexicana ya se encuentra lista para disputar la Gran Final de la Copa Oro 2025, en conferencia de prensa Santiago Giménez habló sobre el interior del equipo previo al duelo entre México y Estados Unidos en el NRG Stadium.

Santiago Giménez l IMAGO7

Durante la charla con los medios de comunicación, el ‘Bebote’ hizo 'romper el hielo' ante la obligación de ganar el torneo que por historia sigue siendo la meta, conquistar la Copa Oro y previo a esto aseguró que en el interior hay un buen ambiente empezando por Javier Aguirre.

“Javier Aguirre es como nuestro abuelito, siento que es un hombre de mucha experiencia al cual nosotros confiamos mucho”, aseguró el delantero del AC Milán quien mostró un semblante de tranquilidad.

Copa Oro l IMAGO7

Un buen DT

Giménez aseguró que el ‘Vasco’ es una persona de buen trato y le aprenden mucho: “Le hacemos mucho caso, seguimos sus consejos, nos muestra su cariño y le mostramos nuestro cariño. El Vasco Aguirre ha formado una familia, creo que, entre el cuerpo técnico con los jugadores, somos una familia y eso se lo debemos a él”.

Rumores sobre salida del AC Milan

Santiago Giménez habló sobre los rumores que lo ponen como moneda de cambio a la Roma en la Serie A y asegura que habló con la directiva para quedarse: “De Milán yo me siento en casa, estoy viviendo un sueño, le agradezco a Dios que me dé la posibilidad de estar en un equipo tan grande como lo es el Milan”.

“Creo que se han filtrado muchos rumores de que iba a salir, pero estoy muy bien ahí, he hablado con la directiva, con el cuerpo técnico y la idea es que me quede y trataré de mostrar mi mejor versión porque no quiero desaprovechar una oportunidad como esta”, resaltó el delantero mexicano.

Giménez l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿AVERGONZADO? FERNANDO GAGO DECIDIÓ NO SALUDAR A NINGÚN JUGADOR DE CHIVAS VS NECAXA