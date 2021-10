Santi Muñoz: 'Estoy muy contento en la Selección Mexicana, ahí es donde estaré'

Santiago Muñoz aseguró que se siente cómodo en el Tricolor, ante el interés que existe por parte de Estados Unidos, ya que cuenta con ambas nacionalidades.

El delantero del Newcastle afirmó estar orgulloso por la consideración del país de las Barras y las Estrellas, pero planea continuar con el combinado azteca, donde ha jugado con las categorías inferiores.

“He hablado mucho de eso, ahora sí que yo estoy muy contento en la Selección Mexicana desde el momento en que llegué y para mí es un orgullo, es un honor al que pueda ser considerado y que me tomen en cuenta para ambas selecciones, en verdad me llena mucho de orgullo.

“Siempre lo dije, desde que llegué a la Selección de México me han tratado muy bien, me han dado un trato a mí y a mi familia espectacular, entonces ahorita estoy muy cómodo ahí y bueno, ahora si que lo del futuro yo se lo dejo a manos de Dios, pero hablando del presente estoy muy a gusto y pues ahí es donde estaré", mencionó el canterano de Santos para el podcast 'Futbol with Grant Wahl'.

