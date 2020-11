Selección Mexicana: Alejandro Santana comparó su estilo de juego con el de Tecatito Corona

Alejandro Santana se encuentra entre los prospectos que tiene la Selección Mexicana Sub-20 para el futuro.

El jugador del Cruzeiro brasileño completó su primera convocatoria bajo las órdenes del técnico Raúl Chabrand y aseguró que su estilo de juego es parecido al de Tecatito Corona.

“Goleador histórico, Chicharito, aunque somos muy diferentes, yo apenas lo admiro, pero las características son diferentes. A Tecatito soy un poco similar”, comentó Santana para TUDN.

El atacante comentó que el seleccionador nacional quedó contento con su trabajo, pero confesó que aún le cuesta trabajo para entender algunas indicaciones, pues no domina el idioma español.

“Le gustó mucho (a Chabrand), pero no se pudo ver mucho porque es la primera convocatoria y no entiendo mucho el idioma español para los entrenamientos. El entrenador me dijo que va a darme seguimiento. Yo observé, veía todo en el entrenamiento y así era más fácil para mí. Me dijeron que habría un seguimiento, pero no tienen certeza por causa del COVID”, reveló.

Santana mencionó que su sueño es ganar la Copa Mundial, pero reconoció que se trata de arduo trabajo para conseguirlo.

“Ganar el campeonato mundial es mi sueño. Sí, es una gran responsabilidad y espero ayudar a mis compañeros con mis cualidades técnicas, que podamos conquistar muchas cosas como el campeonato mundial también. Yo creo que el equipo nacional de México es muy bueno y es un fuerte candidato para el Mundial de Catar”, puntualizó.

