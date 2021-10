Selección Mexicana: ¿Con qué posibilidad de ir a Qatar terminará el Tri tras 2da fecha del Octagonal?

En esta Fecha FIFA, la Selección Mexicana podría dar un paso importante rumbo a Qatar. Con dos juegos como local, uno ante Canadá (segundo en la tabla, con Alphonso Davies como referente) y el otro ante Honduras que todavía no gana en la eliminatoria (no convocó al 'Choco' Lozano que juega en el Cádiz de España y que además sufrió la baja de Romell Quioto por lesión), jugando en el Estadio Azteca el Tricolor es favorito y en su visita al Cuscatlán ante El Salvador, tendrá enfrente a un rival que no ha marcado gol en la eliminatoria.

Si el cuadro que dirige Gerardo 'Tata' Martino gana los nueve puntos, se colocaría a solo tres unidades de amarar la reclasificación y a cinco de asegurar por lo menos el tercer lugar de la eliminatoria.

Sacando los promedios de procesos eliminatorios recientes, con el 45 por ciento de los puntos en juego se consigue el medio boleto vía Repechaje; con el 50 por ciento amarra la tercera posición; con el 62 por ciento consigue el segundo lugar y arriba del 70 pasa como primero del Octagonal. México suma hasta el momento el 17 por ciento del total de los puntos en juego de las 14 jornadas.

En números redondos, con 19 unidades se consigue medio boleto y con mas de 21 califica a la Copa del Mundo; hoy suma siete y tiene tres partidos en esta jornada FIFA donde aspira a conseguir nueve unidades.

Si la selección mantiene el contundente paso de las tres primeras fechas, además de la 'empatitits' (se han empatado siete de los 12 juegos hasta el momento) que sufre el área, en este 2021 podría asegurar su participación a la próxima Copa del Mundo, ya que si mantiene la tendencia de conseguir el 70 por ciento de los 15 puntos que se juegan este año, sería suficiente para firmar el tercer boleto que va directo a Qatar.

Con el 58 por ciento de los partidos que finalizaron igualados, los rivales con los que compite México se han arrancado puntos entre ellos, sin dejar de lado que todavía hay cuatro selecciones que no han ganado después de tres partidos.

Ganar dos y empatar uno en esta jornada triple sería una buena cosecha, aunque al jugar dos como local y visitar a la peor ofensiva del Octagonal la aspiración de nueve de nueve no es una idea loca

El arranque en la eliminatoria del cuadro nacional superó las expectativas numéricas. La meta de conseguir el boleto este mismo año está a la mano, es accesible, el equipo lleva ritmo para avanzar en la primera posición al Mundial y sobretodo sería una forma de volver a mostrarse como el equipo dominante de la Concacaf. Si Lavolpe avanzó caminando, el Tata tiene la posibilidad de hacerlo sin despeinarse y si mantiene el paso el equipo mexicano buscaría en Cincinnati, en el mes de Noviembre ante Estados Unidos, el boleto a la Copa del Mundo.

EL TRI TENDRÁ UNA MUY BUENA COSECHA

En una consulta realizada con los expertos de RÉCORD, la mayoría se decantó porque el Tri obtendrá al menos siete de las nueve unidades en disputa en estos tres duelos de Fecha FIFA. El rival a vencer será Canadá, y Cuscatlán, casa de El Salvador, ya no asustará al Tri como solía ser en eliminatorias anteriores.

