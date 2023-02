Selección Mexicana: Daniel ‘Travieso’ Guzmán 'levanta la mano' para dirigir al Tri

El sueño de todo entrenador de futbol es llegar a dirigir a la selección mayor de su país. Y para Daniel ‘Travieso’ Guzmán, timonel del Tepatitlán de la Liga de Expansión no es la excepción, pues levanta la mano para tomar las riendas de la Selección Nacional, confesó en entrevista para AS contar con la experiencia necesaria para el cargo.

“Siempre me voy a auto candidatear, porque si todos tienen la posibilidad de llegar a la selección nacional por méritos propios, entonces a mí me gustaría representar a México en justas internacionales, porque soy mexicano, porque he sido seleccionado como jugador, como entrenador tengo logros y siempre he dicho que sea un proyecto el que te lleve a ser técnico nacional, las cosas no pasan por casualidad", argumentó Daniel Guzmán.

El 'Travieso' aseguró estar preparado para el puesto de director técnico del Tri, pues tiene un amplio curriculum que lo avala.

"Yo quería aspirar a más y me dijeron hay que ser campeón y lo fui en 2008, he sacado a equipos de los últimos lugares del descenso y los he hecho subcampeones, entonces, me siento muy preparado, he viajado por todo el mundo y lo más importante en darle identidad a nuestra selección nacional", dijo el exjugador.

