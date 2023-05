Selección Mexicana: Duilio Davino y Andrés Lillini fueron presentados con el Tricolor

Se confirman los cambios en la estructura del Tri. Rodrigo Ares de Parga, Director Ejecutivo de Selecciones Nacionales presentó de manera oficial a Duilio Davino y Andrés Lillini en el organigrama como Director de Selecciones Varoniles y Director de Selecciones Menores, respectivamente.

"Davino, es una de las grandes incorporaciones para 2026. Lillini es el mejor formador que tiene el futbol mexicano. Es un gran formador y regresa a sus orígenes", destacó el directivo.

"Las selecciones menores y la mayor no son lo mismo y se tienen que trabajar por separado", agregó.

Duilio Davino no ocultó su felicidad y convencido de que es momento de hacer un cambio en el equipo nacional se dijo ilusionado.

"No lo dudé porque yo estuve aquí mucho tiempo, la conozco y la extrañaba. Creo que es el momento de cambiar las cosas. Estoy contento y agradecido y muy ilusionado", afirmó.

Por su cuenta, Andrés Lillini manifestó que está cumpliendo un sueño y que desea devolver esa confianza en trabajo y logros con sus selecciones.

"Cumplí un sueño que tenía llegar a una Selección Nacional y me toca la Mexicana que me vio nacer en 2001 con Monarcas y en 2017 con Pumas. Personalmente cumplo un sueño que no quiero desaprovechar y aplicar todo lo aprendido en todos estos años", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA SUB 23 ENFRENTARÁ A ESPAÑA EN UN PARTIDO AMISTOSO