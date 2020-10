Selección Mexicana: La Volpe y el Potro aseguraron que jugadores en Europa dan un plus

Tener futbolistas en el futbol europeo puede ser benéfico para la Selección Mexicana por la calidad que aportan, pero también genera algunos problemas a la hora de hacer concentraciones largas.

Ricardo La Volpe, uno de los entrenadores que mejor ha trabajado con jóvenes en los últimos años, relativiza el 'problema'. Raúl Gutiérrez, campeón Sub 17, ve el trabajo como algo básico para tener resultados, pero admite que "el jugador europeo te da un plus".

"Es un poco superficial cuando se habla de tiempo, porque el jugador que llamas es porque está brillando en sus equipos y lo estás viendo que está jugando con oficio, con calidad y lo vas a traer a que juegue en la selección en el mismo puesto", consideró en entrevista con RÉCORD.

Cuando el 'Bigotón' dirigió a la Selección Mexicana (2003-2006), apenas había futbolistas afuera. La legión fue encabezada por Rafael Márquez (todo el ciclo), Gerardo Torrado (hasta 2005), Jared Borgetti (desde 2005) y Guillermo Franco (2006).

"El jugador que está en Europa tiene el plus. No todos los puestos son tan trascendentales como el de un portero o un defensa y a lo mejor que se trabaje menos, no se nota tanto", explicó en charla con este medio.

Para Raúl, las concentraciones largas fueron algo común mientras dirigió a selecciones con límite de edad. Ahí es claro: "me quedo con los jugadores de acá".

Por su parte, La Volpe consideró que la manera en la que el futbol mexicano va a tener otra reputación a nivel internacional es a través de la Selección.

"El futbol en el mundo es a través de la selección, eso es algo lógico. Si hoy se habla de Francia, de Italia, de Inglaterra y mañana queremos que se hable de México, tenemos que demostrarlo a nivel mundial, a partir de la Selección o de una Copa Libertadores o Sudamericana donde ya no se compite por culpa de la Federación", dijo a RÉCORD.

