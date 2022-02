Selección Mexicana: Mónica Vergara anunció convocatoria del Tri Femenil para eliminatorias

La Selección Mexicana Femenil comenzó su camino rumbo a la Copa del Mundo 2023 en Australia y Nueva Zelanda, y el primer paso será enfrentar a Surinam en el Estadio Universitario en Nuevo León, para posteriormente visitar a Antigua y Barbuda, a lo que la entrenadora Mónica Vergara, dejó claro los propósitos y mentalidad que el Tri Femenil tiene para poner al país en lo más alto.

"Soy la primera en reconocer el esfuerzo de estas jugadoras y queremos que nuestra Selección quede colocada donde nunca la han visto, porque pensamos en traer la Copa del Mundo a nuestro país; vamos paso a paso.

"Tener nuestro primer duelo de eliminatoria en Monterrey, es motivo de invitación al país porque trata de algo histórico, es una afición extraordinaria y me encantaría nos acompañaran el 17 de febrero contra Surinam en el Volcán" expresó la dirigente en referencia a la búsqueda del pase al Mundial 2023.

¿Están listos para conocer nuestra convocatoria Ellas son las elegidas por Mónica Vergara para iniciar el camino en la Clasificatoria al Campeonato Femenino de la Concacaf.#TuCanchaLaEligesTú I #HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/EVxWyiPV5c — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 9, 2022

Para los dos partidos asignados a esta Fecha FIFA, la entrenadora nacional convocó 23 jugadoras, aunque no aparece Charlyn Corral, actual líder de goleo individual del torneo mexicano, a lo que la entrenadora añadió una explicación: "El acercamiento con Charlyn no lo he podido tener, pero la he seguido y nos tiene contentos verla con esa confianza, es muy grato que tenga minutos y sea líder goleadora".

Mónica conjuntó, que para completar la falta de Corral, cuentan con un plantel digno para la competencia: "también tenemos jugadoras que han sido contrastantes, han dado pasos sólidos para ganarse sitio en la convocatoria, estoy en consideración de aquellas que, desde el año pasado, han mostrado compromiso", concluyó, con afirmación indirecta a la consistencia de figuras importantes en la actualidad, como: Kenti Robles, Alicia Cervantes o Emily Alvarado.