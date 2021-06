Selección Mexicana: Ricardo La Volpe confía en que Martino no sufra ausencia de Jiménez

Ricardo La Volpe, exentrenador de la Selección Mexicana, confió en que Gerardo Martino no sufrirá por la ausencia de un '9' en la delantera Tricolor luego de la baja de Raúl Jiménez y la ausencia en la convocatoria de Chicharito Hernández.

La Volpe destacó que habrá que esperar para ver como regresa Jiménez y recordó que vivió un momento similar con el Guille Franco en el Mundial de Alemania 2006.

"En el '9' buscará el mejor momento de cada uno, con las altas y bajas qué hay en el fútbol, aunque sea un gran jugador, vamos a ver cómo queda Raúl Jiménez que venía con una alza impresionante", declaró La Volpe para ESPN.

"Tienes que esperar de último momento, esperar si Jiménez vuelve a su nivel, si Chicharito vuelve a su nivel. En el 2010 protestaban porque no jugaba Chicharito y sí lo hacía Franco, así es el fútbol, yo a los '9' los tengo de cierta manera en el mejor momento que estén, porque a veces le pegan con los tobillos, con las canillas y hacen un gol, y hay veces que están abajo del arco y la erran, puede ser Henry Martín, Alan Pulido, yo no veo que pueda tener problemas la Selección, para nada, para mí hay un gran técnico que sabe manejar el 4-3-3", aseguró.

El Bigotón no quiso profundizar sobre un posible llamado de Rogelio Funes Mori, pero dejó claro que los jugadores que están en mejor momento son los que tiene que ser llamados a la Selección.

"No puedo poner a mí gusto, este u otro, me gusta el momento del jugador. Franco la estaba rompiendo en Monterrey, yo ya lo tenía, y listo. Yo no estoy en la cabeza de Martino para decirte (sobre Funes Mori). México tiene mucha dinámica, quizás nos faltaba lo que estamos teniendo ahora, y en puestos específicos que se busca en todo el mundo, está El Tecatito, que algunas veces lo ponen de lateral, es un jugador desequilibrante y que abre la cancha, Antuna es un jugador desequilibrante y con velocidad", detalló.

