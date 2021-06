Selección Mexicana: Tata Martino descarta a Funes Mori por ahora, pero reconoce que le agrada

Los rumores sobre un posible llamado a Rogelio Funes Mori para la Copa Oro van en aumento; sin embargo, Gerardo Martino fue contundente al mencionar que por el momento, el “mellizo” no está contemplado, aunque reconoció que es de todo su agrado .

“Lo lamento pero no estoy al tanto de nada y tampoco tengo que estarlo. En todo caso me enteraré en algún momento si este sucede, mientras tanto mi obligación es estar pendiente de los futbolistas que están conmigo”, dijo en conferencia de prensa.

“Evidentemente cuando llegue el momento de la lista son los que legalmente puedan estar, si sucede algo con otro que hoy no está y puede en ese momento, será evaluado para ver si puede estar en una lista definitiva. Si la pregunta es si me gusta, creo que lleva mucho tiempo en México y creo que es algo no menor, tiene buenas temporadas y ha tenido una participación destacada", añadió.

A pesar de ello, el 'Tata' aseveró que no ha tenido ninguna charla con los líderes de la Selección Mexicana respecto al tema, aunque lo hará si el momento llega; no obstante indicó que será de forma informativa y no para pedir su consentimiento .

“No es un tema que me preocupe porque no hay nada para hablar con los líderes, no hay otra ocupación que los partidos que están por delante y los jugadores que están conmigo. Cuando hay cuestiones que están plantadas desde el comienzo no hay nada que hablar, cuando hay otras que van apareciendo en el camino si es valioso comunicarles, no es tampoco que vamos a pedir su opinión. Básicamente en este punto no hay nada que hablar”, apuntó

