Selección Mexicana: Tata Martino respaldó a su base de jugadores pese a mal momento

La crítica que hubo en contra de varios futbolistas que demostraron no atravesar un buen nivel en contra de Estados Unidos seguirán siendo considerados por Gerardo Martino, quien aseguró que hay varios jugadores que son demasiado importantes para el equipo y por lo tanto no es posible prescindir de ellos.

“A veces no es fácil mantener el ritmo y hay veces también que hay futbolistas demasiado importantes para prescindir de ellos, y menos en partidos importantes como con Estados Unidos, de todas formas la intensidad estuvo igualada, nosotros hicimos un buen partido y pudimos haber abierto el marcador antes que el rival”, confirmó el Tata en conferencia de prensa.

De igual forma, el estratega señaló que desconoce los cuestionamientos que se dicen en los medios de comunicación sobre el funcionamiento del Tri argumentando que a él no le beneficia ni perjudica en nada.

“Yo creo que los que conducimos en el futbol y los que juegan funcionamos por un camino diferente al de la prensa, nosotros no entrenamos de acuerdo a las expresiones de la prensa, no jugamos de acuerdo a las expresiones de la prensa, nosotros no estamos exigidos por la prensa, simplemente hacemos nuestro trabajo tratando de hacerlo de la mejor manera, no estamos permanente mente pendientes de lo que se pueda decir”, aseguró.

“Yo no sé lo que se ha generado alrededor, yo me ocupo de un equipo, las expresiones mediáticas son responsabilidad de ustedes (la prensa), ustedes le transmiten el mensaje al público y yo no me guio por lo que ustedes pueden decir”, agregó Gerardo Martino.

