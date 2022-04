Gerardo Martino no podrá dirigir a la Selección Mexicana en el partido de mañana contra Guatemala, pues hace unos meses fue operado del ojo y todavía no ha recibido el alta médica, por lo que no podrá viajar a Orlando.

Aún así, el 'Tata' analizará el desempeño de cada uno de los jóvenes que convocó, quienes deben de saber que tienen pocas posibilidades de ir al Mundial de Qatar 2022, pero podrían tener mayor protagonismo en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“La intención es que aprovechan cada oportunidad que tienen para mostrarse. Probablemente saquemos más conclusiones de lo individual que de lo colectivo, porque no hubo mucho tiempo para entrenar. Ellos tienen que buscar un lugar, sabiendo que no gozan de las mayores posibilidades. Está claro que no estuvieron desde el principio del proceso, aunque muchos estuvieron en las últimas jornadas”, mencionó.

Gerardo Martino se perderá el juego contra Guatemala, pero espera estar en los partidos contra Nigeria, Uruguay y Ecuador.

“Yo hago vida normal, pero creo que es más prudente esperar al verano, donde tenemos más partidos y viajes. Ahora hay que evitar cualquier contratiempo”, añadió.

Algunos directivos de la Liga MX se molestaron porque tuvieron que prestar jugadores a la Selección Mexicana cuando en la última fecha sus clubes buscarán un boleto a la Liguilla o al Repechaje del Clausura 2022.

“Es necesario que haya una comunión de ideas, para que no se perjudiquen a los clubes y para que la selección haga sus partidos amistosos y que estos sean de valor. No hablo de los rivales que nos puedan tocar, sino que los futbolistas lleguen y regresen en las mejores condiciones”, concluyó.

