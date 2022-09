Tata Martino: 'Si directivos me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas'

Gerardo Martino dejó en claro quien es el que toma las decisiones en el Tri. El mandamás detalló algunos problemas dentro del balompié nacional y aseguró que los directivos no le imponen jugadores; todo esto tras la derrota de México a manos de Colombia.

“No evadiré la responsabilidad que me toca. No voy a hacer un análisis de lo que pienso, pero a lo mejor lo que digo es un punto de partida para que busquemos propuestas. Pero de todos lados, México tiene una particularidad, tiene inversión y dinero, ‘¿Cómo hacemos para tener una selección mejor?’”, cuestionó en conferencia de prensa.

“Hace poco escuché a un directivo que la liga no tenía que jugar para la selección, sí, si nosotros tenemos el 60 por ciento de los jugadores para el Mundial. Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero. Si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas”, indicó Martino.

Respecto a la exportación de mexicanos al extranjero, el técnico nacional detalló lo que considera es el problema principal para que esto no suceda.

“¿Por qué los jugadores no se van afuera? No se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden por ellos, cómo hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo, ¿hay un mercado paralelo o qué pasa? Hay muchas cosas desde el presidente, es un tema de conversación desde hace tiempo, se busca mejoría del otro lado, no es el debate que necesita México para mejorar”, dijo el Tata tras la remontada sufrida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: URUGUAY DERROTÓ A CANADÁ CON GOLAZO DE DARWIN NÚÑEZ