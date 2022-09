Tata Martino sobre felicitación a reportero: "A los entrenadores nos gusta hablar de futbol"

Tras terminar el partido ante Perú, se desató la polémica porque Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana felicitó a un reportero debido a su pregunta y aseguró que nunca le habían cuestionado sobre futbol. Es por eso que el Tata, aclaró este punto y explicó que el no califica si es bueno o malo el trabajo de los reporteros.

“Cada uno pregunta y yo contesto, yo lo que hablé es que había una pregunta de futbol, ni siquiera calificó si fue buena o mala, si me gusta o no me gusta, yo dije que me pareció una pregunta de futbol y no tan solo una pregunta, fue también un análisis o sea la pregunta vino conjuntamente con un análisis.

Ustedes tienen que entender que a lo mejor como ustedes priorizan otro tipo de información, es lógico que a los entrenadores nos guste hablar de futbol”, señaló Martino

ACLARÓ LA POLÉMICA ‘Yo no califico las preguntas, si es buena, mala, si me gusta o no, yo dije que me pareció no solo una pregunta de futbol, sino un análisis.’ - Gerardo Martino en conferencia de prensa sobre los cuestionamientos de los medios. : @mluiscastillo pic.twitter.com/55O90E3wYd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 27, 2022

Por otra parto, el estratega del Tri, lamentó que Colombia no participe en el Mundial de Qatar 2022; sin embargo, destacó que el rival que enfrentará este martes en un partido amistoso en California.

“Está bueno tener ese tipo de escaparates en el medio porque tenemos que hacer el ejercicio de cómo recuperan los jugadores, quién está en condiciones de repetir, y en ese sentido viene bien y el rival sí es del lado de Sudamérica uno de los grandes ausentes de la Copa del Mundo, lamento profundamente que Colombia no haya logrado la clasificación, me hubiera gustado verlos en la Copa del Mundo”, dijo el timonel, quien adelantó que para el juego de este martes, cambiará a la mitad de los jugadores que tuvieron actividad ante Perú el sábado pasado.

En tanto, el ‘Tata’ fue cuestionado sobre si es la manera en la que México ha jugado los partidos más recientes, será de la misma manera en que se juegue ante Polonia, primer rival del Tri en la Copa del Mundo.

“Tenemos un rival por delante, pero no todos los partidos los hacemos pensando en Polonia sino cómo podemos enfrentar el partido de mañana con los jugadores más frescos, si alcanzaron a recuperar, no todo lo que pongamos mañana en juego tiene que ver con el partido de Polonia, sino el partido de mañana.

“Es muy difícil que uno de pronto aparezca jugando el partido con Polonia de forma distinta, pero de cualquier manera sí hay otra formación táctica, cuál sea el formato que usaremos tiene que ser un equipo propositivo y eso no lo vamos a cambiar”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO VS COLOMBIA: ¿POR DÓNDE Y CUÁNDO VER EL PARTIDO?