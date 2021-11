Tata Martino tras la tercer caída del Tri ante EEUU: 'Fuimos mejores pero bajamos la intensidad'

Gerardo Martino no profundizó al hablar sobre la tercera derrota consecutiva de México ante Estados Unidos, primero en la Liga de Naciones, después en la Copa Oro y ahora en las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022.

"No es un enfrentamiento personal. Pero sí entiendo la importancia de tener tres derrotas contra un rival al que siempre se le quiere ganar", mencionó.

El 'Tata' cree que el Tri no le ganó al conjunto de las Barras y las Estrellas porque sus dirigidos perdieron intensidad.

"El partido tuvo momentos cambiantes y la tenencia fue compartida. En el primer tiempo tuvimos nuestras opciones y creo que fuimos mejores, pero bajamos un poco la intensidad. En la segunda parte ellos controlaron y fueron eficaces", agregó.

"No hay que confundir a la gente. Hay jugadores que técnicamente son muy dotados, pero contra este tipo de rivales empiezan a declinar por el cansancio o por la poca continuidad que tienen en sus clubes", explicó.

Por respeto, no quiso hablar sobre las actuaciones individuales: "No sería justo que haga esos análisis, se debe de hacer uno colectivo. Ya después hablaré con ellos. Lo que marcó la diferencia fue que ellos fueron contundentes y nosotros no", aseveró.

"Hay muchas cosas por corregir en todas las posiciones. No creo que la defensiva haya sido nuestra debilidad", agregó.

Gerardo Martino confía en que México obtendrá un resultado positivo ante Canadá y que no tardará en recuperar el liderato del Octagonal Final de la Concacaf.

"Como siempre, unos festejan y otros se van tristes. Perdimos el primer juego en las eliminatorias, pero lo importante es recuperarnos para enfrentar el siguiente", agregó.

"La forma de preparar los partidos es exactamente la misma, solamente hacemos hincapié en las cualidades y virtudes del rival, con base en eso vemos cómo le podemos hacer daño", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DT DE ESTADOS UNIDOS SOBRE FESTEJO DE PULISIC: 'NO NOS RESPETARON Y SALIMOS A GANAR'