Yon de Luisa: 'No habrá más sanciones por gritos prohibidos en Nations League y Copa Oro'

En días pasados se dio a conocer que la sanción a México por los gritos prohibidos en los estadios durante el torneo Preolímpico de la Concacaf, quedó en un juego como local a puerta cerrada, mismo que se solventará ante Jamaica en el inicio de la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 el próximo 2 de septiembre.

Y Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que no habrá más castigos en contra de la Selección Mexicana, por los gritos prohibidos que se dieron en los pasados juegos del Final Four de la Concacaf Nations League y en la Copa Oro y, que por lo tanto, tampoco afectarán a la Selección Mexicana Femenil como se llegó a asegurar.

"En realidad se redujo el castigo y sólo vamos a tener que pagar uno, que va a ser el México vs Jamaica en la Selección Varonil; en cuanto al Final Four de Nations League y Copa Oro no esperamos ningun tipo de sanción", reveló el mandatario de la FMF en entrevista para TV Azteca con David Medrano, colaborador de RÉCORD.

"Esta sanción no afectará a la Selección Femenil, eso nos causó una profunda gratitud, de tal forma que podemos llevar a cabo el partido de la Selección Mexicana Femenil del 21 de septiembre ante la selección de Colombia en el Estadio Azteca", añadió.

Sin embargo, esto no quiere decir que se puedan generar nuevas sanciones al Tricolor, por lo que De Luisa espera que la afición mexicana tenga un comportamiento ideal en los siguientes juegos Eliminatorios.

"Todos los partidos de Concacaf, los sancionará Concacaf, en el caso de estos partidos que fueron Preolímpicos, aun cuando fueron organizados por Concacaf, son parte del torneo Olimpico y por lo tanto sancionados por la FIFA; estos partidos que vienen que son los partidos Eliminatorios, aun cuando son organizados por Concacaf, son sancionados por la FIFA entonces en ese sentido en estos partidos que vienen sí podríamos tener una sanción. Lo que esperamos es que nuestra gran afición entienda que podemos apoyar y gritar de muchas maneras, pero no discriminando ni faltando el respeto al rival", sentenció el presidente de la FMF.

