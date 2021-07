Yon de Luisa: Selección Mexicana Femenil no pagará sanción de la FIFA por grito prohibido

Luego de la indignación que generó la publicación del suplemento CANCHA, donde se revela una posible intención de la Federación Mexicana de Futbol para que sea la Selección Femenil la que pague la sanción de dos juegos como local a puerta cerrada como consecuencia del grito homofóbico, Yon De Luisa, titular de la FMF, desmintió la publicación.

Ante dicha situación, De Luisa rechazó que exista un intento de librar a la Selección Mayor de dicha sanción, aunque advierte que lo más probable es que tanto la Selección de Mónica Vergara como la de Gerardo Martino se vean afectadas.

"No es así, la información no es correcta. No tenemos ningún interés de acomodar la sanción, con o sin sanción, la Selección Femenil va a tener partidos en septiembre y octubre correspondientes a fecha FIFA, porque se están preparando para el Mundial de 2023", dijo a W Deportes.

"La Selección Mayor ya tiene sus partidos armados, juega contra Jamaica en septiembre y tenemos dos salidas, si es septiembre la fecha en la que se tiene que pagar, la única posibilidad es ese partido contra Jamaica", añadió.

A pesar de ello, el titular de la FMF aseguró que todavía no tienen claro el panorama, pues esperan una aclaración de la sanción por parte de la FIFA, misma que llegará en los próximos días.

"Dependeremos del calendario, aquí no podemos seleccionar ni mover, al equipo que le toque es el que va a pagar, lo que si sabemos es que no hay competencias oficiales ni partidos de fecha FIFA en Selecciones Menores, por lo tanto tendrían que pagar las Selecciones Mayores, en eso si estamos conscientes. Esperamos que en la tercer semana de julio ya tengamos este detalle de la FIFA", apuntó.

