Familia de víctima de Joao Maleck buscará legislar la 'Ley María Fernanda'

Devastadas, inconformes y molestas por ver en libertad a Joao Maleck, Martha y Claudia Álvarez Ugena, madre y tía de María Fernanda, una de las dos víctimas del futbolista, no descansarán hasta lograr reabrir el juicio en contra del joven de 21 años, no en la búsqueda de una reparación del daño, sino de justicia y precedente.

De acuerdo al colaborador de RÉCORD, Ignacio 'Fantasma' Suárez, en la segunda entrega de su columna titulada 'Maleck y El Lado Podrido De La ley', la familia de María Fernanda buscará hacer hasta lo imposible por que se modifique la legislación que le permitiera a Joao Maleck estar libre.

Martha y Claudia, "hartas de tanta infamia, corrupción e impunidad", pretenden generar jurisprudencia para que existan penas mucho más severas, más justas, sin salida para los infractores, buscando legislar la 'Ley María Fernanda', como fue en su momento la 'Ley Olimpia', que sirva de precedente e impida que futuros delitos similares terminen perdonados por la justicia y la impunidad.

"Nunca he pedido venganza, solo he exigido justicia como cualquiera madre pediría. Y daré la vida por ella, que quede claro que lo que pretendo que todo salga a la luz, porque quiero dejar un precedente, que haya un antes y un después para que otras personas tomen conciencia de que no deben manejar en estado de ebriedad, que se cree una ley nueva”, mencionó la madre de María Fernanda en entrevista con el Fantasma Suárez.

Maleck fue liberado del penal de Puente Grande en Jalisco el pasado 15 de diciembre, luego de pagar una fianza de 3 millones de pesos para su liberación, tras haber provocado la muerte de dos personas mientras conducía en estado de ebriedad; pasó poco más de año y medio en prisión por el accidente que provocó.

Las autoridades encargadas de llevar el caso dieron carpetazo final tras declarar al implicado libre por 'beneficio de la libertad bajo caución'.