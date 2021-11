Araceli Torres: 'Todos los equipos sacan su mejor versión ante Chivas'

Araceli Torres cree que las Chivas enfrentarán a una de las mejores versiones del Querétaro, pues muchos equipos se crecen ante el cuadro tapatío a pesar de que ya no tienen posibilidades de clasificar a la Fase Final del Apertura 2021.

“Va a ser un juego complicado. Todos los equipos sacan su mejor versión. Aunque ya no tengan posibilidades, van a querer venir a ganar en nuestra casa”, mencionó.

“No estamos confiadas porque sabemos que viene lo mejor. Queremos llegar muy bien a la Liguilla. Los entrenamientos siempre han ido de menos a más. Yo creo que estamos en un momento muy bueno”, agregó.



El Rebaño Sagrado se mantiene invicto en el Estadio Akron: “Fue uno de los objetivos que nos planteamos desde que comenzó el torneo. Lo hemos hecho bien. Se nos están dando los resultados”, añadió.

“Hay que hacer nuestro juego, seguir el sistema y las indicaciones que nos dé el profesor para poder hacer un buen partido”, explicó.

Araceli Torres se siente mejor que nunca y espera ganar el título de la Liga MX Femenil: “Ya son varios torneos. Obviamente se tiene que ir mejorando. Me siento muy bien en este momento. Siempre me esforzaré, no dejaré caer a las demás y estaré cuando me necesiten”, apuntó.



Alicia Cervantes va por el título de goleo individual, pues ha marcado 15 de los 30 goles de las Chivas.

“No nos preocupa (la dependencia). Que los otros equipos se preocupen. Creo que cualquiera puede estar ahí y meter los goles. Si le va bien a ella, nos va bien a todas. Ojalá que se le dé. Estaríamos muy felices. Sería algo muy bueno para la institución”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: LISTA LA CONVOCATORIA PARA ENFRENTAR A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ