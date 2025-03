André Jardine de cara a la Vuelta ante Chivas: “Vamos con fe, ganas, y hue..”

André Jardine: “Vamos con la fe, ganas, los huevos”. André Jardine y Ramón Juárez estuvieron en conferencia de prensa previo al partido de Vuelta entre América y Chivas en la Champions Cup de la CONCACAF.

André Jardine habló sobre lo que requiere este tipo de partidos, pues se juegan diferente y América saldrá con una postura muy clara: “No vamos a ganar todos los títulos que enfrentemos, esto es una obviedad porque ni un club consigue todos. Pero vamos a entrar en cada momento decisivo con toda la fuerza, la fe, la esperanza, las ganas, los huevos y todo lo que puedas pedir para un partido como el de mañana”.

Confía en la remontada | IMAGO7

Sobre el tema de las bajas que tendrá el club, el técnico brasileño compartió que no todos están disponibles: “Jona no está, sería arriesgarlo demasiado. Lo de Richard no está concretado, pero es una negociación que está, por eso no me siento para hablar, es un tema que está con el presi”.

Ramón Juárez también habló en conferencia sobre la motivación que tienen los jugadores por los aficionados que se darán cita en el estadio: “Supe que están vendidos todos los boletos y eso para nosotros es una motivación extra”.

Cayeron en la ida | MEXSPORT

Por otro lado, mencionó que desde la cantera saben lo que significa enfrentar a Chivas: “Cuando eres de casa desde pequeño vas sabiendo lo que significan este tipo de partidos contra el Guadalajara”.

SOBRE LA AUSENCIA DE HENRY EN SELECCIÓN

Hay que recordar que Henry Martín fue la gran sorpresa en las ausencias de la Selección Mexicana y en América no cayó de la mejor forma esta noticia. André Jardine se expresó al respecto: “Pueden estar un poco tristes los que esperaban estar en la selección, pero la motivación por jugar un partido como mañana es la motivación más grande”.

Lamentó la ausencia de Henry en el Tri | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pocho Guzmán convocado por Chivas para visitar al América en Concachampions