El Clásico Nacional se vive con intensidad tanto dentro como fuera de la cancha y el juego llega a ser tan pasional que las emociones se desbordan, tal y como le sucedió a Miguel Ponce, exjugador de Chivas, quien se encaró en más de una ocasión con jugadores del América.

"La última creo que fue con Henry (durante el Torneo Apertura 2021). Alguien del América tira un rechace, quedamos cerquita, entonces voy y cubro el balón, él me choca por la espalda y ahí nos empezamos a encarar, ahí estaba Gudiño, nos empezamos a decir groserías; Gudiño lo agarró del cuello como para separarlo, también lo quise agarrar del cuello, pero como su mano me estorbó se me fue la mano hacia arriba y le piqué los ojos, antes no se los saqué, sí era de roja", dijo para el podcast ‘No es tema’.

Sin embargo, dejó saber que esos roces quedan en la cancha y no se toma las cosas de manera personal, pues no odia al goleador de las Águilas: "No he tenido el gusto de conocerlo, me imagino que es un buen tipo, realmente no hay odio, es la calentura del partido", expresó.

Pero Ponce también fue protagonista de una postal mediática: la ocasión en la que la ‘ofreció’ la playera del Guadalajara al entonces azulcrema Sergio Díaz, esto a modo de burla por los jaloneos que el paraguayo le hizo durante la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2020.

"El vato me quiere encarar, le meto el cuerpo y lo saco; estaba pidiendo falta y le dije ‘párate, pinche ridículo’, como que me quiere jalonear la playera y le digo ‘¿qué? ¿la quieres? ahorita terminando el partido te la mando’, el vato se me dejó venir y luego todos se empezaron a meter", apuntó.

