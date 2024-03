Henry Martín: "No llegué a Chivas porque me querían bajar el sueldo"

Henry Martín tiene un gran presente, hace no mucho logró consagrarse como campeón de goleo de la Liga MX y en diciembre pasado logró levantar la 14 con el cuadro azulcrema aunque, al delantero mexicano le costó poder adaptarse al cuadro capitalino.

Previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Henry estaba pasando por el peor momento de su carrera con el cuadro azulcrema, razón suficiente para pensar en salir de América, Chivas fue por el delantero, pero, en un giro inesperado, Martín se terminó quedando en Coapa.

Este miércoles se dio a conocer una entrevista que Henry le dio a David Medrano, colaborador de RÉCORD, en donde el mexicano da a entender que Chivas, específicamente Ricardo Pelaéz, le pidió que se bajara el sueldo para poder firmar con el cuadro rojiblanco.

"A mí se me acerca Santiago (Baños) aquí no vas a jugar mucho, yo era tercera opción, a mí me dice no queremos frenar tu carrera, nosotros queremos que vayas al Mundial, así sea al archirrival estamos pensando dejarte ir, me habla Pelaéz y me dice, vente, ya estamos, pero, necesitamos que te bajes el sueldo y le dije a ver a mí me ha costado el contrato que tengo ¿Cómo me pides que me baje el sueldo? Le dije que yo no me voy a bajar el sueldo por más que quiera ir al Mundial", contó Henry.

Roger Martínez se terminó lesionando en las negociaciones entre Henry y las Chivas, en ese momento Santiago Baños le comentó que se había terminado las negociaciones con el Rebaño por la falta de delanteros, razón por la cual el mexicano comenzó a jugar en América y se quedó para conseguir los hitos más importantes, hasta el momento, de su carrera.

