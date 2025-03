Ramón Juárez sobre el gol de Chivas: “Fue un chiripazo tremendo”

Después de caer ante Chivas por un autogol, el defensor del América, Ramón Juárez, aseguró que el gol del Guadalajara fue un chiripazo tremendo, por lo que puntualizó que se van dolidos por el resultado, pero aún tienen pendiente la posibilidad de darle la vuelta al resultado.

“Yo creo que nuevamente siempre buscamos la victoria, duele cuando perdemos, yo en lo personal a mí me molesta mucho, más porque hicimos creo un buen partido y bueno la forma en que se da el gol es un chiripazo tremendo, que como siempre lo digo no es excusa, estamos expuestos a eso en el fútbol y es válido, que el rival lo pueda festejar y sea la victoria para ellos, nos vamos dolidos, pero sabiendo que queda la vuelta en casa y que hay que darle vuelta más pronto a esto y pensar en lo que viene”, señaló.

Chivas venció al América | MEXSPORT|

Al final, no quiso entrar en detalles sobre la jugada del posible penal en el primer tiempo de Luis Romo, por lo que evitó hablar del arbitraje, ya que consideró no es algo que forme parte del ADN del América.

“Yo la vi en mi celular, la verdad no me gusta meterme en el arbitraje, y menos cuando perdemos, que se piense que por eso nos estamos quejando. No, no es el ADN de la América, ni de nosotros, ni mío. Así que bueno, si no se sancionó, los árbitros tendrán sus razones y bueno, ya está”, concluyó.

Ramón Juárez disputa el balón | MEXSPORT|

