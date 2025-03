Pumas metió demanda contra Dani Alves ante el TAS

Pumas interpuso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) un recurso en contra de Dani Alves, por la manera en que el brasileño se marchó al inicio del Clausura 2023 debido a su proceso legal en España. Lo anterior según reportó ESPN.

El exjugador de Barcelona, Juventus y PSG, entre otros, llegó al equipo de la UNAM en el Apertura 2022, pero solo disputó dicho torneo ya que en enero de 2023 recibió una denuncia de abuso sexual y se trasladó a España para su juicio.

Dani Alves solo estuvo un semestre con Pumas | MEXSPORT

En aquel momento el club decidió rescindir el contrato del jugador, pero aseguró que no había solicitud de ningún tipo de resarcimiento económico. "No hemos solicitado nada, es un tema legal y no haremos más comentarios al respecto”, dijo el expresidente Leopoldo Silva, en el 2023.

¿Por qué Pumas recurrió al TAS por el caso de Dani Alves?

De acuerdo con ESPN, la audiencia para este caso está programada para el próximo martes 25 de marzo de 2025. El mismo medio señaló que el laudo ya se encuentra en el listado del TAS, con el número de oficio “CAS 2024/A/10733”, pero no es posible acceder a dicho expediente.

Los universitarios interpusieron un recurso contra el jugador | MEXSPORT

No obstante, el motivo sería que incumplió algunas cláusulas en la relación contractual que tuvieron entre 2022 y 2023. Pumas fue el último club del brasileño, que fue declarado culpable por la violación de una joven en una discoteca en Barcelona, pero salió bajo libertad condicional en marzo de 2024.

¿Cuántos partidos jugó Dani Alves con Pumas?

Solo un semestre estuvo el defensa brasileño en el futbol mexicano, durante el cual disputó 12 partidos del Apertura 2022, todos como titular y los 90 minutos. Mientras que en el Clausura 2023 solo ingresó de cambio en la Jornada 1 antes de que saliera del club por la situación legal.

La audiencia está programada para el próximo 25 de marzo | MEXSPORT