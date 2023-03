Después de las declaraciones de Víctor Guzmán quien aseguró que América pagaría los platos rotos en el Clásico Nacional, Richard Sánchez respondió del lado azulcrema argumentando que ellos hablarán en la cancha.

"Yo la verdad no me dedico a hablar de eso, ellos que empiecen a tirar mierda, a decir lo que ellos quieran, nosotros sabemos lo que nos jugamos sabemos que es un Clásico, pero no nos gusta estar hablando de eso, a nosotros nos gusta hablar dentro de la cancha, estamos preocupados como un Clásico normal, vamos a ir a ganar", declaró el paraguayo.

Asimismo, destacó que las Águilas son el equipo más grande y que están pensando en ganar el campeonato.

"Todos están hablando de eso sabemos que somos el equipo más grande de México, se habla día a día, pero nosotros estamos enfocados en nosotros, sabemos que tenemos que ganar como sea la 14 y darle eso a la afición", afirmó Sánchez.

