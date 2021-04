Erik Lira: 'Desde niño, contra los de amarillo no podemos perder'

Al hablar del duelo ante América, el rostro de Erik Lira cambia, pues desde niño sabe que no se trata de juego cualquiera.

Y es que todos los jugadores de Pumas tienen muy claro que contra América no se pierde nunca, ni bajo ninguna circunstancia, pero para los que crecieron en las Fuerzas Básicas de Universidad el mandato es mayor, pues ahí les inculcaron que el azul y oro debe imponerse a los de Coapa.

Y así tiene que ser la noche del domingo cuando reciban a las Águilas en Ciudad Universitaria, donde a pesar de que los Pumas ya podrían llegar eliminados, no deja de ser un Clásico para el equipo y su afición.

"Es el último partido, no hay palabras, se juega con todo, es con amor. Sí (es el primer juego que busca en el calendario).

"Lo esperas toda la temporada para jugarlo, desde chiquito de lo que me acuerdo es que contra los de amarillo no podemos perder en caso de que se pierda los entrenadores no te voltean ni a ver una semana y te ponen entrenamientos muy fuertes", dijo a RÉCORD.

El mediocampista de 20 años se ha enfrentado varias veces al América pues llegó a Universidad a los 13 años y posteriormente fue capitán de los equipos felinos Sub 17 y Sub 20, por lo que conoce el duelo desde las entrañas.

"Ahora ya en Primera División ya es el triple (de importante) porque es la cancha, es la afición, y como todos los partidos es de suma importancia, pero ese es punto y aparte", expresó.

'MUERO DE GANAS PORQUE HAYA GENTE'

El canterano sabe que para el momento del encuentro ya se habrán dado todos los resultados, por lo que los felinos podrían aún pelear por un lugar en el Repechaje o ya jugarían eliminados, por lo que es un partido de suma importancia y le habría gustado que fuera el momento de que las puertas del Olímpico de volvieran a abrir.

"Muchísimo (lo que podría significar este partido en caso de que califiquen o no y haya afición) además sería mi primer partido en CU con gente, que me muero de ganas, lo necesito ya", dijo.

Y es que Lira debutó en la Primera División el torneo pasado durante la pandemia, por lo que no ha tenido oportunidad de jugar con aficionados en las tribunas de CU, por lo que sueña con que llegue ese momento.

"Obviamente si se da va a hacer porcentaje pequeño, pero ya cuando sea el estadio lleno no sé qué voy a hacer, en CU quiero ya, sería espectacular", señaló.

