Dinenno sobre clasificación de Pumas a Repechaje: 'No merecemos esta situación'

Juan Ignacio Dinenno, delantero de Pumas, reconoció la frustración que le está causando el hecho de que la calificación del equipo no dependa únicamente de ellos, ya que están a la espera de diferentes resultados, además de que deben ganarle al América a como de lugar.

"No creo que merezcamos esta situación. Estamos en una situación donde nunca hubiéramos querido estar, pero hay que asumirlo, estamos en una situación en la que lamentablemente no dependemos de nosotros sino de muchos resultados, pero soy fiel creyente que la esperanza no se pierde.

"Es una semana cargada de emociones. Tuvimos que estar pendientes de resultados y no se dio ninguno, son días difíciles, pero entrenamos con la mente en el América porque eso depende de nosotros, pero sacando cuentas es muy frustrante no depender de uno", dijo.

Y aunque la posición de Universidad no es fácil, el delantero argentino recalcó que delante tienen el Clásico ante América y no tienen más opción que ganar.

"Sabemos lo que significa un Clásico, para la gente y para nosotros un partido de alto impacto y queremos ganar eso lo tenemos muy claro. No pienso en cerrar el torneo, sino en seguir. La esperanza la tenemos, es un clásico y hay que ganarlo", señaló.

