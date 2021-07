América inaugurará el Apertura 2021 visitando a Querétaro

El inicio del Apertura 2021 se acerca y uno de los equipos grandes será el encargado de abrir el nuevo certamen.

América visitará a Querétaro en la Jornada 1 y con ello darán el banderazo inicial en el Estadio La Corregidora.

El partido está programado para el jueves 22 de julio a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) y será el comienzo de un nuevo reto para Solari y Altamirano.

En cuanto a lo que resta de la Fecha 1, Necaxa vs Santos y Juárez vs Toluca serán los partidos del viernes

Para el sábado tendremos dos partidos: Pachuca vs León y Chivas vs Atlético de San Luis. Mientras que el domingo habrá tres, Pumas vs Atlas, Rayados vs Puebla y Xolos vs Tigres.

Cruz Azul vs Mazatlán serán los encargados de finalizar la Jornada con su partido de lunes a las 20:00 hrs.

