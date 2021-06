Henry Martín sobre la detención de su hermano: 'Al principio me pegó durísimo'

Henry Martín rompió el silencio y reconoció que ha tenido meses complicados en lo personal, particularmente tras la detención de su hermano Freddy en mayo pasado.

"Sí, es difícil, estos meses no han sido los mejores para mí (en lo) extrachanca y al principio me pegó durísimo, pero todo está en manos de Dios y de las personas encargadas de la situación, yo aporto lo que puedo nada más y sé mi lugar, se lo que puedo hacer y lo que no, y trato de no sobrecalentar la cabeza", explicó en entrevista con TUDN.

"La verdad ayuda mucho esto de los encierros, de la concentración (con Selección Mexicana), de estar con mis compañeros, la familia, pero esto te distrae, te enfoca, tienes que liberar tu mente, y cuando entras a la cancha eres tú, la pelota y el rival nada más", agregó el atacante.

Martín se refirió también a su renovación con América, misma que RÉCORD adelantó.

"Estoy muy agradecido con el equipopor la renovación y la tranquilidad que te da saber que tienes trabajo tres años más,eso te da tranquilidad para enfocarte en lo que viene, Copa Oro, Juegos Olímpicos, etc. Estoy muy feliz y espero aportar por mucho tiempo.

