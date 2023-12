Antonio Mohamed, extécnico de Pumas, fue cuestionado sobre la Final del Apertura 2023 de la Liga MX de América vs Tigres e incluso compartió su pronóstico.

"La pregunta difícil, ¿América o Tigres en la final?", fue lo que le cuestionó un reportero, a lo que el 'Turco' Mohamed respondió: "Que empaten", y prosiguió con una risa.

Cabe mencionar que el 'Turco' dirigió a América y por su paso en los Rayados de Monterrey, determinó declarar que espera que los equipos finalistas empaten y no meterse en problemas.

Por otra parte, Mohamed afirmó que de momento "no tengo ganas de trabajar", por lo que solamente vovlería de su tiempo sabático si una oferta le convence y sobre todo tiene ese deseo de volver a estar en un timonel.

"En México no voy a trabajar hasta el otro año si aparece algo. Podría ser (extranjero), podría ser en mayo, abril o marzo. A ver, no tengo ganas de trabajar entonces, pero más adelante seguramente me van a dar ganas porque me ha pasado varias veces, pero tengo el compromiso con el club, que en México no voy a trabajar hasta el otro año futbolístico", contó.

