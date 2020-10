Jürgen Damm: 'Tigres es grande como América'

El América contra Tigres ha logrado polarización. No es que por eso sea un Clásico, pero “es como un Clásico”, según refiere Jürgen Damm, ex jugador felino, en entrevista con RÉCORD. Damm, fugaz en sus desbordes, hace pausas en sus respuestas, porque las piensa. Alza la cara y aclara el panorama: Tigres es grande. Igual o más que las Águilas…

¿Qué representa el América para Tigres?

Son partidos muy especiales, sabemos lo que significa el América; es un equipo muy grande, muy popular, muy ganador. Siempre son partidos importantes. Tuvimos muchas Finales, tanto de Liga, como de Concachampions, como de Campeones Cup. ¡Eran partidos como Clásicos! Es especial, siempre es importante enfrentar a este tipo de rivales. Son partidos que tienen que ganarse.

Me detengo ahí: ¿Es un Clásico? ¿O es como un Clásico?

El único Clásico es América vs. Chivas y Tigres vs. Rayados. Este es como un Clásico, pero es de los más emocionantes por las plantillas, por las aficiones y por lo que representa cada equipo, pero llamarlo Clásico, Clásico, pues sabemos que el Tigres vs. Rayados y el América vs. Chivas son los número uno.

La rivalidad creció porque se disputaron el mote del ‘Equipo de la Década’ pasada…

Sí, eso sí. El equipo de la década. Ellos ganaron muchos títulos, nosotros también. Son dos equipos poderosos, para mí, los más importantes de México. Tanto ellos, como nosotros, hicimos las cosas muy bien los últimos años. Es de aplaudirse y de reconocerse.

¿Tigres aspira a ser un buen villano, como el América?

Creo que es más tema de que está destacando y siendo muy mediático; está saliendo mucho a la luz. A mucha gente no le gusta que esté siendo tan mediático, pero tanto América como Tigres son muy queridos, aunque mucha otra gente no los quiere. Le hacen bien al futbol mexicano.

¿Por qué existe resistencia a quererlos?

Son equipos muy grandes, muy mediáticos, porque tienen las mejores plantillas. Es importante porque siempre se habla de ellos para una u otra cosa. Si están ahí es porque algo están haciendo bien.

¿Qué le falta a Tigres para no ser solamente aspirante a la grandeza?

Bueno, ya están ahí, me considero aficionado Tigres, pero estamos ahí con Cruz Azul, con Pumas. En uno o dos años, hay cuatro títulos en pelea, o sea que ganando dos, te metes con nueve campeonatos y estás ahí. Va en muy buenas vías.

¿Está en vías o es grande como presumen sus aficionados?

Lo veo como un grande más. A la par del América, los dos son los más grandes del país por los títulos recientes, por las aficiones, por las plantillas, por los entrenadores, por la historia. Ahorita están en la cumbre ellos dos. Respetando la historia de Cruz Azul, Chivas, Pumas, Toluca, Pachuca, hoy en día ellos dos son los más importantes.

¿A quién le viste más ganar? ¿A Tigres o al América?

Nos enfrentamos como en cuatro Finales, en dos de Liga, nos hemos enfrentado en todos los torneos. Tuve buenas actuaciones contra ellos. Son partidos que te motivan jugarlos. América es muy grande, muy popular y que viste jugar contra ellos.

¿Hubieras jugado para el América o esa playera no te la pones?

No, claro, América es un equipo grande, popular. A cualquier jugador le gustaría estar ahí. Siempre seré un agradecido por ser futbolista. A pesar de que he dicho que soy tigre de corazón, tener una oportunidad de jugar en un equipo como el América, sería algo muy importante.

¿La única que no vestirías sería la de Rayados?

¡Esa sí, nunca en mi vida! ¡Exactamente!

¿Tigres sería más arrojado de la mano de Miguel Herrera y el América sería más ganador con el Tuca? ¿Con quién te quedas?

Yo tuve a los dos como entrenadores. Saben muchísimo de futbol; cada quien tiene su estrategia, su forma de jugar. Los dos han sido de los más exitosos del futbol mexicano. Los dos tienen el mérito de ser de los mejores entrenadores de la historia.

De esa forma, Damm se escapa cabalgando hacia la nostalgia. Verá el partido. Le ha puesto la ficha a los universitarios, aunque, ya dejó claro, que sí jugaría para el América…

