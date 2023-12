'Tuca' Ferretti pidió a Nahuel Guzmán tirar un penal ante América en la Final del Apertura 2016

En su pódcast Miro de Atrás, Nahuel Guzmán reveló que Ricardo Ferretti le pidió que ejecutara el quinto penalti en aquella final navideña ante el Club América; sin embargo, esto no se terminó por dar.

Con apenas nueve días de existencia, Nahuel ya ha dado de que hablar en su podcast 'Miro de Atrás', ya que en compañía de Adrián Marcelo, Bandido Diamante y Gonzalo Iglesias, platicó una anécdota de la cuando se enfrentó a Las Águilas en la final del Apertura 2016.

"Hace el gol Dueñas, recuerdo no haberlo festejado y me voy al arco, América ni si quiera se acomoda para sacar. El árbitro termina el partido y yo me voy al banco porque sabía que venían los penales y Tuca me agarra del brazo y me dice 'Tiras el quinto' y le digo que tranquilo, que no vamos a llegar, entonces me dice 'Déjate de ma..r' y le digo que tranquilo", comentó Guzmán.

Posteriormente, el arquero comentó que se fue a sentar al banquillo y antes de la ronda de los penaltis les dijo a los jugadores que ellos fueran convencidos de lo que iban a hacer, que él iba a atajar dos o tres.

Esta misma historia fue relatada por el brasileño en ESPN: “Ya en los penales, yo platico con Nahuel y Nahuel pues yo lo tenía para hacer el quinto para patear y Nahuel me dice que no va a llegar al quinto, que ‘tranquilo porque yo te aseguro que no vamos a llegar al quinto penal”.

Sin embargo, aquella tanda se definió en el tercer lanzamiento gracias a tres atajadas del argentino. De esta forma aquel quinto lanzamiento desde los 11 pasos nunca terminó por realizarse, por lo que se mantendrá la incertidumbre si el 'Paton' hubiera cobrado aquel penalti que pudo ser definitorio para el campeonato.

