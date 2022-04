Alejandro Zendejas: El día que renunció a la Selección de Estados Unidos por jugar en Chivas

Alejandro Zendejas, el futbolista que no teme a encarar ningún reto, aunque signifique decir adiós y cerrar puertas que no podrán volver a abrirse. Parece que el tiempo le ha dado la razón al americanista, quien al tener la doble nacionalidad tomó la decisión de no ser considerado por Estados Unidos para poder jugar con Chivas, equipo que lo importó a la Liga MX gracias al deseo de Matías Almeyda.

Formado en las inferiores del Dallas FC, Zendejas fue descubierto por el estratega argentino a finales de 2016 cuando el jugador tenía apenas 18 años, unos meses más tarde llegó a Guadalajara cerrando por completo la posibilidad de jugar para el seleccionado estadounidense, sin embargo, su paso por el Rebaño Sagrado no tuvo los resultados deseados y muy pronto salió del club para encarar un reto en la Liga de Ascenso con Zacatepec.

Con destacadas actuaciones fue visto por el Necaxa, equipo que de inmediato gestionó su llegada a sus filas y en el cual logró consolidarse en Primera División llamando la atención de América y otros clubes más, incluido Chivas que por un momento buscaron una segunda etapa con él.

No obstante, el destino de Alejandro fue Coapa, lugar donde explotó sus cualidades y después de un intermitente comienzo con Santiago Solari, Zendejas logró hacerse de un lugar en el once oficial de Fernando Ortiz, convirtiéndose en uno de los goleadores y referentes del equipo.

