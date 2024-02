Diego Valdés, Richard Sánchez y Emilio Lara son bajas y no jugarán ante Real Estelí

América tendrá su primera gran prueba del año este miércoles cuando frente al Real Estelí en el partido de Vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup. Las Águilas llegan con la obligación de remontar el marcador de 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Pero la misión no será sencilla, pues además de no poder jugar en el Estadio Azteca, el equipo de André Jardine no podrá contar con Diego Valdés, quien es uno de los jugadores clave en el esquema del brasileño.

El jugador chileno viene arrastrando problemas físicos y no concentró con el equipo, mismo caso que el de Richard Sánchez y Emilio Lara, por lo que ninguno de los tres saldrá ni a la banca.

En mejores noticias para el cuadro azulcrema, recuperarán a Henry Martín y Kevin Álvarez, que apuntan a reaparecer tras perderse los últimos partidos por lesión.

