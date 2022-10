América: Dispuestos a 'soltar' a Valdez o Cáceres con la incorporación de Israel Reyes

En América encendieron la flama del futbol de estufa desde antes de haber sido eliminados. La directiva en Coapa aprovechó la visita a Puebla en los Cuartos de Final del torneo para cerrar el fichaje de Israel Reyes, sin embargo, con la inminente llegada del defensa central, la posición quedó saturada en cuanto a elementos por ello, no tendrían ningún inconveniente en desprenderse de Bruno Valdez y/o Sebastián Cáceres.

RÉCORD pudo saber que las oficinas de Coapa están abiertas para escuchar ofertas por sus defensores ya que a falta de hacerse oficial, el jugador de La Franja será parte de los refuerzos que llegarán a apuntalar el plantel de cara al Torneo Clausura 2023.

Es evidente que el paraguayo ya no tiene cabida en la institución y para muestra los números que registro en la temporada con apenas 8 partidos jugados en los que disputó únicamente 545 minutos, no participó en ningún juego de la Liguilla y está por cumplir 2 meses sin actividad lo que confirma que Valdez no es más parte del esquema de Fernando Ortiz.

Por ahora le quedan 6 meses de contrato, no obstante, a finales de año ya podrá negociar su carta con el equipo que decida y marcharse en el verano de 2023 en caso de que la directiva azulcrema no logre acomodarlo en este mercado o en su defecto ofrecer una renovación de contrato para evitar que se marche sin dejar un monto al club.

El caso de Sebastián Cáceres es diferente no solo por ser parte del cuadro titular y ser una de las piezas favoritas del Tano en sector defensivo en donde en caso de continuar en la plantilla tener actividad está prácticamente garantizado, sin embargo, aprovechando que el charrúa subió su nivel y que es parte del equipo que representará a Uruguay en Qatar 2022, la directiva americanista espera lleguen ofertas del Europa dadas sus condiciones y proyección que aún tiene debido a su corta edad.

