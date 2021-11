América: Disputa con integrantes de Conmebol, con varios antecedentes

as instituciones sudamericanas son un dolor de cabeza para el América. En los últimos años, los de Coapa se han visto envueltos en pleitos con organismos y clubes del área de Conmebol debido a incumplimientos de los mismos.

El caso más reciente es el que recientemente se suscitó con la Federación Peruana de Futbol (FPF), la cual no acató la orden de no utilizar a Pedro Aquino en los partidos de Eliminatorias, debido a que el jugador aún no estaba del todo recuperado de una lesión.

Este hecho provocó que Aquino se resintiera de dicha molestia, la cual se agravó y deja al mediocampista fuera justo en la parte más importante del torneo mexicano, la Liguilla. Dicha situación no tiene contento al conjunto de Coapa, motivo por el cual su presidente, Santiago Baños advirtió que meterán pleito al organismo inca.

Otra polémica de las Águilas que sigue vigente con una institución sudamericana es la disputa con el club Independiente de Argentina, el cual aún les adeuda el fichaje de Cecilio Domínguez.

Recientemente, los azulcremas demandaron al conjunto de Avellaneda, pues estos se atrasaron en los pagos acordados para finiquitar el adeudo, por lo que el tema sigue sobre la mesa y están a la espera que el Rojo pague la deuda por completo como sucedió también con la ficha de Silvio Romero, la cual tardaron más de tres años en pagar.

El América no solo ha estado en disputa con clubes o Federaciones del cono sur, sino también con la misma Conmebol, pues recordemos que en el 2007 disputaron la Final de la Copa Sudamericana ante el Arsenal de Sarandí, la cual perdieron de manera polémica.

En la Ida, los de Coapa cayeron 2-3 en el Estadio Azteca, pero en la Vuelta celebrada en Buenos Aires, fieles a su estilo lograron ganar 0-2; sin embargo, a siete minutos del silbatazo final, llegó el descuento de Martín Andrizzi que le terminó dando el trofeo al rival, esto debido a los tantos como visitante, algo que no estaba estipulado en el reglamento de la competencia antes del inicio del partido.

Desde luego, esto provocó la molestia de la entidad azulcrema, pero pese a los reclamos tuvieron que conformarse con el subcampeonato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: A DIFERENCIA DE PERÚ CON AQUINO, URUGUAY Y PARAGUAY DECLINARON CONVOCATORIAS EN EL NIDO