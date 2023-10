América: Estos son los 35 campeonatos del más ganador del futbol mexicano

El más ganador. En la época profesional del futbol mexicano nadie tiene más títulos que América. El conjunto de Coapa presume en sus vitrinas de 35 campeonatos diferentes entre torneos nacionales e internacionales. Dominan la Liga y la Copa con 13 y 6 torneos respectivamente, ningún equipo ha alzado más veces los trofeos más disputados en la historia de nuestro balompié.

Fue a partir de la Temporada 1953-54 que las Águilas consiguieron su primer campeonato en la era profesional alzando una Copa México hasta la Liga del Torneo Apertura 2018 que el conjunto de Coapa se llenó de trofeos y distinciones disputando 57 finales en México y más allá de nuestras fronteras.

LIGAS (13)

1965-66 (2do Atlas)

1970-71 (2do Toluca)

1975-76 ((2do U de G)

1983-84 (2do Chivas)

1984-85 (2do Pumas)

PRODE 1985 (2do Tampico Madero)

1987-88 (2do Pumas)

1988-89 (2do Cruz Azul)

Verano 2002 (2do Necaxa)

Clausura 2005 (2do Tecos)

Clausura 2013 (2do Cruz Azul)

Apertura 2014 (2do Tigres)

Apertura 2018 (2do Cruz Azul)

América es el único que ha sido capaz de ganarle un título a los otros denominados 3 grandes, ante Cruz Azul tienen su mejor con 3 finales ganadas, le sigue Pumas con 2 y finalmente una contra Chivas en la que fue llamada la 'Final del Siglo', ya que ha sido la única vez que los 2 clubes con más popularidad del país disputaron un campeonato.

COPAS (6)

1953-54 (2do Chivas)

1954-55 (2do Chivas)

1963-64 (2do Rayados)

1964-65 (2do Morelia)

1973-74 (2do Cruz Azul)

Clausura 2019 (2do FC Juárez)

En el torneo de Copa es Chivas su rival favorito tomando en cuenta que le han ganado 2 finales, en este registro también aparece Cruz Azul a quien solamente le han ganado un título junto a Rayados, Morelia y FC Juárez con quien terminaron con más de 45 años de sequía en este certamen.

CAMPEÓN DE CAMPEONES (6)

1954-55 vs Zacatepec

1975-76 vs Tigres

1987-88 vs Puebla

1988-89 vs Toluca

2004-05 vs Pumas

2018-19 vs Tigres

En el duelo de campeones a Tigres los ha derrotado en dos ocasiones, mientras que a Pumas, Toluca, Puebla y Zacatepec los ha vencido en una ocasión. Importante mencionar que contra los Cañeros es que América consigue su primer título en la era profesional en la Temporada 1954-55.

LIDA DE CAMPEONES DE CONCACAF (7)

1977 (2do Robin Hood – Suriname)

1987 (2do Defence Force – Trinida & Tobago)

1990 (2do Pinar del Río – Cuba)

1992 (2do Alajuelense – Costa Rica)

2006 (2do Toluca)

2014-15 (2do Montreal Impcact – Canadá)

2015-16 (2do Tigres)

En el plano internacional ha variado entre equipos nacionales e internacionales cuando se trata del torneo al que hoy se le conoce como la Concachampions. Desde el discreto Robin Hood de Suriname en 1977 hasta los Tigres en la Temporada 2015-2016 cuando el premio ya era un boleto para el Mundial de Clubes.

COPA INTERAMERICANA (2)

1978 vs Boca Juniors – Argentina

1991 vs Olimpia – Paraguay

La desaparecida Copa Interamericana que enfrentaba a los campeones de las Copas Libertadores de la CONMEBOL y la Liga de Campeones de la Concacaf la ganó en dos ocasiones ante rivales de jerarquía y mucha historia en el futbol sudamericano como son Boca Juniors de Argentina en el 78 y Olimpia de Paraguay a inicios de la década de los noventa.

COPA GIGANTES DE LA CONCACAF (1)

2001 (2do DC United – Estados Unidos)

La única edición que se disputó la Copa Gigantes de la Concacaf que reunió a los 8 mejores equipos de la zona a duelos directos a partir de Cuartos de Final la ganó América durante la etapa de Alfio Basile como director técnico, ese fue uno de los primeros torneos que tuvo como sede ciudades de Estados Unidos.

