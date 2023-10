¿Se va del América? Sebastián Cáceres es pretendido por Sevilla, Tottenham y Flamengo

La salida del charrúa no luce tan lejana. El nivel que alcanzó Sebastián Cáceres no solamente lo tiene hoy siendo titular de la Seleccción de Uruguay, el defensa central está convertido en el deseo de varios clubes y en América ya no ven tan lejana su partida.

Un viejo conocido del futbol mexicano y del propio Cáceres quiere llevarlo a su nuevo desafío en España, Diego Alonso, exentrenador del combinado charrúa, tiene en su lista de prioridades para reforzar la línea defensiva del Sevilla.

Alonso conoce muy bien a Cáceres no solo por su paso en el futbol mexicano, sino también por haber sido el entrenador que le empezó a dar minutos en la Selección Mayor de su país en el último proceso.

Sin embargo, desde Brasil también desean pujar fuerte por el americanista, se trata del Flamengo, equipo histórico y con el potencial económico para sumar al uruguayo, no obstabte, la posible negociación podría atorarse debido a que la prioridad para el jugador es ir Europa.

Donde también comenzó a llamar la atención a partir de la excelente eliminatoria que está haciendo fue en el Tottenham Hotspur de la Premier League, en Inglaterra ya también siguen de cerca el desarrollo del futbolista de 24 años.

En América ya existe conocimiento de este interés, si bien no hay nada formal por ahora, ya se hacen a la idea de que en diciembre o a más tardar el próximo verano, Cáceres podría estar emigrando después de 3 años en el club.

