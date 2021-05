América: Ezequiel Barco, de nueva cuenta en la mira de las Águilas

En América sigue sondeando nombres para reforzar a la plantilla la siguiente temporada y con las inminentes salidas de Sergio Díaz y Nicolás Benedetti, el cuerpo técnico busca reforzarse con un volante ofensivo y uno de los nombres dentro de la agenda de la directiva azulcrema es el del argentino, Ezequiel Barco.

La historia con Barco ya es de tiempo atrás, durante la etapa de Miguel Herrera, en Coapa contactaron al jugador del Atlanta United, quien en ese momento prefirió quedarse en la MLS para finalizar su periodo con el club, sin embargo, siempre dejó ver su deseo por llegar algún día al Nido americanista.

"América fue uno de los equipos que me buscó, pero yo estoy muy contento en el Atlanta y me quiero quedar aquí para finalizar la temporada. Mi nombre sonó mucho, pero yo dejé claro que me quería quedar y ya después de que se terminara mi contrato podríamos definir lo que sigue para mi futuro”, declaró en su momento el futbolista.

El mediocampista surgido de la cantera de Independiente de Avellaneda sigue perteneciendo al equipo estadounidense, no obstante, se encuentra en su último año de contrato con ellos, por lo que la posibilidad de que llegue a nuestro futbol para vestirse de amarillo vuelve a tomar fuerza considerando que es un jugador que no desagrada a Santiago Solari.

Pero no será hasta que la directiva logre desocupar las plazas de extranjero de los jugadores que ya no entran en planes para el siguiente campeonato cuando el armado del equipo comience a tomar forma, aunque desde ahora se empiecen a tocar las puertas de algunos jugadores que interesan al club.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: BOCA JUNIORS INSISTE POR ROGER MARTÍNEZ; QUIERE ADQUIRIR 50% DE LA CARTA