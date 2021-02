América: Guillermo Ochoa, a 17 años de su debut en la Liga MX

La madurez y experiencia son presa de sus guantes de portero al compás de un tiempo inexorable. Pero sus sueños y retos siguen fervientes como si fuera un juvenil y Guillermo Ochoa, a 17 años de su debut en Primera División, luchará arduamente para lograr más títulos con América como en el 2005 y ser parte de una actuación histórica de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar.

Aquella tarde del 15 de febrero del 2004 en el Estadio Azteca, el nerviosismo era matado por el deseo, la esperanza en su rostro vislumbraba seguridad a pesar de tener un desafío desconocido y a la postre inmenso. El entonces técnico de las Águilas, Leo Beenhakker, no dudó en darle la oportunidad y Memo se estrenó en el Máximo Circuito con una victoria ante Monterrey (3-2).

“¿17 años?", se admira el portero azulcrema al saber que hoy celebra un ‘aniversario’ más de ese día mágico.

“Uno siempre recuerda momentos como los campeonatos, cuando los ganas, los pierdes. Hay partidos buenos y malos, partidos que a lo mejor no te dejan nada, así es el futbol, pero he vivido todas las experiencias y emociones. Es una carrera linda la que he llevado”, son algunas de las reflexiones que ha compartido.

“Estoy muy agradecido con la gente y la afición, siempre me muestran su cariño y apoyo en todo momento, eso ha sido excepcional y les debo mucho a ellos; por supuesto que no me queda de otra más que corresponderles de la forma que me conocieron que es jugando futbol y seguir haciéndolo lo mejor posible”, señaló en una entrevista con RÉCORD.

Memo tiene la mira firme en rebasar las dos décadas de carrera deportiva y en cuestión física se siente al 100 por ciento. El momento de colgar los guantes definitivamente podría darse en un lustro y, por ahora no queda más que disfrutar nuevos días de gloria, incluyendo a la Selección Nacional, donde considera que puede decir adiós tras Qatar 2022, que se convertirá en su quinto Mundial.

"Mi sueño y mi idea es trabajar y alargar mi carrera deportiva. Sé que puedo dar más y físicamente me ha ido bien, mi intención es jugar 5 ó 6 años más en club. En Selección mi idea es jugar de aquí al siguiente Mundial y dar ese paso que no se ha podido dar, intentarlo de nuevo, hacer historia y llegar lo más lejos posible. Yo creo que Qatar sería mi punto final con la Selección", indicó a W Deportes.

